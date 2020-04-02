شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: اسمع ماقاله عميد في الجيش اليمني للضابط السعودي على خط النار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الردود الإيجابية ، وفي المقطع يظهر ضابط يمني كبير من السن وهو ممسك بيد ضابط سعودي ويشيد بموقف السعودية في اليمن .
وتحديداً في محافظة مأرب التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية ، ظهر العميد احمد صالح بن وهيط وهو يخاطب ضابط سعودي من التحالف العربي يشيد موقف السعودية الداعم للشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس هادي .
وتم تداول المقطع من قبل الكثير من الحسابات اليمنية والسعودية مذيله بكثير من التعليقات حول المقطع .
شاهد الفيديو هنـــــــــا :
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