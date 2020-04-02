سلطان العرادة يتحدى عبدالملك الحوثي في تصريح جديد

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يزيد بن سلمان - شبوة -
قال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة " إن مأرب التي كسرت شوكة جماعة الحوثي الانقلابية وهي في عنفوان قوتها قبل سنوات، تتكفل اليوم ومعها شرفاء اليمن وبدعم التحالف العربي بأن تدفن هذه الجماعة ومخططاتها".
وأضاف العرادة خلال زيارته اليوم لإذاعة مأرب المحلية " نحن ندرك أن مليشيا الحوثي تنطلق في حربها على مأرب من منطلق انتقامي لأن مأرب هي من حال دون استقرار مشروعها الانقلابي وتغيير هوية المجتمع، حيث وقفت مأرب ومعها شرفاء الجمهورية والتحالف العربي، سدا منيعا أمام هذا المشروع منذ بدايته الأولى، ونحن اليوم نراهن على النضوج الفكري لأبناء المحافظة وساكنيها من كل المحافظات".
وأشاد بالانتصارات الأخيرة التي حققتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية في صرواح وهيلان والسيطرة على أهم المواقع العسكرية في جبل هيلان اليوم الأربعاء ورفع العلم الجمهوري عليها..لافتاً إلى أن هناك ترتيبات في مختلف الجبهات.
وأكد المحافظ أن أساليب الحوثيين في بث الفرقة بين اليمنيين قد تحطمت وتبخرت في مأرب، وستبوء هذه الجماعة بالفشل لأن قوات الجيش كشفت كل خلاياها وإعدادهم وزيفهم في وقت مبكر.
ووجه دعوة لكافة اليمنيين إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والترفع عن الخلافات الجانبية والمكايدات، والعمل من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها الضامنة لحقوق وكرامة كل اليمنيين ..مؤكدا أنه لا يمكن أبداً أن تتحكم في الشعب اليمني فئة واحدة أو حزب واحد.
وكانت القوات الحكومية قد تمكنت اليوم الأربعاء من تحرير أجزاء واسعة من سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب.
ونشر "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" تسجيلاً مصوراً لتقدمات قوات الجيش في جبهتي هيلان وصرواح وأظهرت جانباً من خسائر الحوثيين.
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