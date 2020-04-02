شاهد فيديو للحظة اقتحام القوات الحكومية مواقع جماعة الحوثي في هيلان بمأرب وهذا ما حدث

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات الحكومية اليوم الأربعاء من تحرير مواقع استراتيجية هامة في جبل هيلان الاستراتيجي شمال محافظة مأرب. Advertisements ونشر المركز الاعلامي للقوات المسلحة فيديو يوثق لحظة اقتحام الجيش مواقع جماعة الحوثي في جبل هيلان عقب معارك عنيفة. ويظهر الفيديو لحظة دخول افراد الجيش مواقع جماعة الحوثي وعثورهم على أسلحة وجرحى من جماعة الحوثي سقطوا خلال المواجهات. لمشاهدة الفيديو اضغط

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