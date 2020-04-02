شاهد : الحب في زمن فيروس كورونا كيف يكون.. قصة أشعلت مواقع التواصل وروميو .. وثق جميع مراحله (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - رسمياً «الجيش» يعلن حصاد عملية عسكرية خاطفة وواسعة نفذها اليوم ضد «الحوثيين» بجبال هيلان غربي «مأرب»..قائد عسكري رفيع يروي تفاصيل ومسارات العملية العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع..دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء..لن تصدق ما هي هذه الدولة تصريحات سعودية رسمية حول موسم الحج القادم ومصير مبالغ تأشيرات العمرة لمن لم يعتمروا وعدد المعتمرين العالقين شاهد فيديو لضابط يمني مسن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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