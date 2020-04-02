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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لماذا" الحكومة الروسية تزود مرضى كورونا بالهواتف الذكية والتطبيق الخاص بهم… والسبب؟ !

جديد اب برس

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علنت وسائل إعلام روسية أن الحكومة في البلاد ستزود المصابين بعدوى كورونا داخل روسيا بالهواتف الذكية لتسهيل التواصل معهم.

وفي مقابلة صحفية قال رئيس إدارة تكنولوجيا المعلومات في روسيا، إدوارد ليسينكو: “جميع المصابين بعدوى كورونا في روسيا ممن لا يملكون هواتف ذكية سيتم تزويدهم بها”.

وأضاف “خلال الأسبوعين القادمين ستوفر الحكومة في البلاد لتلك الشريحة من المرضى هواتف ذكية مثبت فيها مسبقا تطبيق خاص يساعد الهيئات المعنية في التحكم والتحقق من مدى انتشار العدوى، وسيتعين على هؤلاء الناس إعادة تلك الهواتف بعد أن ينتهي التخلص من الوباء”.

وأكد المسؤول أن الهدف من هذه الهواتف والتطبيق الموجود فيها هو التواصل مع المرضى ومتابعة انتشار العدوى في البلاد، وأن البيانات الشخصية التي ستحصل عليها الجهات المعنية من خلال هذه الهواتف لن يتم تسريبها لأي جهة ثالثة.

وتشير الإحصائيات الحالية إلى وجود 2777 حالة إصابة بعدوى كورونا في روسيا، 1880 منهم في العاصمة.

وشهدت حصيلة اليوم انخفاضا مقارنة مع أرقام يوم أمس، عندما سجلت في البلاد ثماني وفيات و500 إصابة جديدة بالفيروس.

وخرج 69 شخصا من المستشفى منذ أمس بعد تشافيهم بالكامل من الفيروس، وبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 190.