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عدن - ياسمين التهامي - من ارض المعركة" الجيش يقتحم سوق «صرواح» وفرار جماعي للحوثيين !

حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، تقدماً جديدًا، في جبهة صرواح ، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عددًا من المواقع المهمة في جبهة صرواح وصولاً إلى مشارف سوق صرواح، مؤكداً سقوط العديد من عناصر جماعة الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر للمركز الإعلامي للجيش، أن التقدّم جاء بالتزامن مع معارك أخرى- ما تزال مستمرّة- يخوضها الجيش في منطقتي المشجح وهيلان غربي مارب.

وأوضح أن المعارك التي تجري بمشاركة فاعلة لطيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني، دمرت مواقع وتجمعات وتعزيزات الحوثيين وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

جديد اب برس

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وأكد المصدر عزم الجيش الوطني والمقاومة على استكمال تحرير ما تبقى من محافظة مأرب والمضي نحو استعادة الدولة وتحقيق أمن واستقرار اليمن، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.