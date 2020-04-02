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عدن - ياسمين التهامي - اخبار هامة وعاجلة من رئيس منظمة الصحة العالمية يصرح بخبر غير سار للعالم (الخبر + تفاصيل)!!

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم سيصل إلى مليون والوفيات 50 ألفا خلال أيام.



وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة.

وقال غيبيريوس في مؤتمر صحفي، اليوم "لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي. في الأيام القليلة المقبلة، وسنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ(كوفيد-19) و50 ألف حالة وفاة".

جديد اب برس

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.