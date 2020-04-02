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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي "هاني بن بريك" يتعاطف مع الفنانة “حياة الفهد“ وناشطون ردا عليه :ليتك تعاطفت مع حرق وترحيل الشماليين من تفاصيل !

تعاطف نائب رئیس مایسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ھاني بن بریك مع فنانة كویتیة

طالبت بترحیل الوافدین المصابین بكورونا ورمیھم في الصحراء.

وقال بن بریك في تغریدة نشرھا على حسابھ الشخصي على موقع التواصل

الاجتماعي تویتر قائلاً: " الكویت وشعبھا لیست #حیاة_الفھد .. وحیاة الفھد لیست في

غلطة وقعت منھا لحظة ھلع وفزع فمن منا لا یغلط ولایخطئ.

وأضاف: ننتظر من حیاة الفھد اعتذارا فھي كبیرة بتاریخھا ..شعب الكویت المعطاء

عظیم جدا..نحب الكویت في كل شي حكامھا وشعبھا وترابھا .

وقال في تغریدة أخرى : سیدخل البعض من المحبین وغیرھم وسیقول أیش دخلك في

حیاة الفھد وغلطتھا ولیش تنزل وتعلق على حدث مثل ھذا فأقول للمحبین: أنا إنسان

قبل كل شي أشارك مجتمعي في كل شي كإنسان وأتأثر بھ، ومشاركتي ھنا لأجل

الكویت وشعب الكویت وحیاة الفھد كویتیة بل شخصیة عامة ربما یستغل كلامھا بشكل

مضاد للكویت.

وسخر ناشطون یمنیون من تعاطف بن بریك مبدین استغرابھم من تعاطفھ مع حیاة

الفھد وترك اتباعھ یقوموا بحرق وترحیل الشمالیین من عدن .

حیث أثارت الفنانة الكویتیة حیاة الفھد جدلا كبیرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بعدما دعت لترحیل الوافدین الأجانب المصابین بالكورونا من الكویت، عبر مداخلة في

برنامج تلفزیوني.

وقالت الفھد في مداخلتھا الھاتفیة مع برنامج “أزمة وتعدي”: "إن الكویت لم تعد قادرة

على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منھا".

كما أضافت بلھجة غاضبة، مشیرة إلى العمالة الوافدة المقیمة في الكویت: “على شنو

دیارھم ما تبیھم واحنا نبتلش فیھم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملینا خلاص، اطلعھم

واقطھم برا والله، واقطھم بالبر.. أكلوا الخیر ولعبوا واستأنسوا بس یروحون”.

وأثار تصریح الفھد، التي تحظى بشعبیة كبیرة في دول الخلیج، جدلا واسعا عبر

مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن آراءھا “لا تمثل آراء الكویتیین“ و”لا

تحترم قیم وتقالید الكویت”.

وعبر آخرون عن "خیبة أملھم" بالفنانة حیاة الفھد، متمنیین لو "حافظت على صورتھا

الجمیلة في أذھانھم". جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

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