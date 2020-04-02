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عدن - ياسمين التهامي - "شاهد" القوات الحكومية تنفذ عملية عسكرية ناجحة في جبهة الساحل الغربي وسقوط قتلى وجرحى من الحوثيين (اسماء)!

نفذت القوات الحكومیة، عملیة عسكریة ناجحة ضد ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، في

جبھة الساحل الغربي بمحافظة الحدیدة (غربي الیمن).

وقالت مصادر محلیة، إن قوات التشكیل البحري في المنقطة العسكریة الخامسة،

عملیة عسكریة ناجحة في عمق الملیشیات الحوثیة، بالقرب من جزیرة حمر، التابعة

لمدیریة اللحیة.



وأضافت المصادر، ان العملیة أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر ملیشیا الحوثي

وأسر أخر.

وأوضحت ، ان القوات الحكومیة نفذت عملیة عسكریة استھدفت زورق تابع لملیشیا

الحوثي في إحدى الجزر، بمدیریة اللحیة، بمحافظة الحدیدة.

وأشارت المصادر، إلى قوات الجیش التابعة للمنطقة الخامسة، قامت برصد الزوارق

الحوثیة، بالقرب من جزیرة حمر، وتمكنت من الاستیلاء على الزورق، وقتل ثلاثة

كانوا على متنھ، وأسر الرابع، واغتنام عدد من الأسلحة المتوسطة والخفیفة.

وذكرت المصادر، أسماء القتلى الحوثیین: عبدالرحمن عبدالله معروف "الحدیدة"،

وعبدالله الأھدل "الحدیدة"، وأبو عقیل. (قیادي) حوثي "صنعاء"

جديد اب برس

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