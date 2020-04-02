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عدن - ياسمين التهامي - وردنا" مستشار الرئيس هادي يخرج عن صمتة ويدعو “غريفيث“ إلى تقديم استقالته وهاكذا كان الرد الصادم !

دعا عبد الملك المخلافي، مستشار الرئیس الیمني، الأربعاء، المبعوث الأممي إلى

الیمن، مارتن غریفیث، إلى تقدیم استقالتھ والاعتراف بالفشل.

وأكد المخلافي إن على غریفیث أن یقدم استقالتھ إذا لم یستطع إقناع ملیشیا الحوثي

الإنقلابیة بوقف إطلاق النار، والاستعداد لمواجھة جائحة كورونا التي تھدد العالم.

وكتب مستشار الرئیس ھادي في تغریدة على حسابھ بتویتر،: "بسبب كورونا وما

تواجھھ البشریة من جائحة، توقف إطلاق النار في كل البلدان التي تعیش حروبا".

وقال المخلافي: "في الیمن وافقت الشرعیة على وقف إطلاق النار؛ لكن الحوثي

واصل المعارك والقتل في كل مكان".

وأضاف: "عزیزي مارتن غریفیث، إن لم تستطع إقناع الحوثي بوقف إطلاق النار في

ھذه الظروف، فعلیك أن تعترف بالفشل وتستقیل".

وكان الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش، دعا في وقت سابق، إلى وقف

إطلاق النار في مختلف جبھات العالم، بینھا الیمن والتفرغ لمواجھة كورونا كعدو

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