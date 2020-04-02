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عدن - ياسمين التهامي - جزاء المعروف بالمعروف" هكذا كانت جزائهم.الفنانة الكويتية حياة الفهد تدعو لطرد المقيمين ورميهم في الصحراء !

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! ت الممثلة الكويتية حياة الفهد جدلا واسعا، بعد دعوتها إلى طرد المقيمين؛ بحجة أن بلادها لا تحتمل وجودهم عند الأزمات. الفهد، خلال مداخلة مع برنامج "أزمة وتعدي" على فضائية "إي تي في"، هاجمت من أسمتهم "تجار الإقامات"، قائلة إنهم يؤدون إلى دمار الكويت، واحتكار السلع، وغير ذلك. وأضافت أن الأمير صباح الصباح "غير مقصر"، لكن من تحته من المسؤولين هم سبب تردي الأوضاع، وتغول المقيمين. وقالت بلهجة غاضبة، مشيرة إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: ”على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون“. واستدركت: "أنا ماني ضد الإنسانية، لكن وصلنا لمرحلة ملّينا خلاص، شنو يعني ديارهم ما تبيهم، جاؤوا وأكلوا خيرنا واستانسوا وبس يروحون". اللافت أن حياة الفهد دعت الحكومة إلى إبعاد كافة المقيمين، وإبقاء مرتباتهم سارية، ويتم إرسالها إلى بلدانهم. وحتى فجر الأربعاء، سجّلت الكويت 289 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافي 73 حالة.

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