شكرا لقرائتكم خبر عن "احمد علي عبدالله صالح" .. يحري اتصال هاتفي الى صنعاء تفاصيل مهمة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "احمد علي عبدالله صالح" .. يحري اتصال هاتفي الى صنعاء تفاصيل مهمة !

أجرى الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اتصالاً هاتفياً الى صنعاء بالأخ خالد جمعان شقيق الأستاذ أمين محمد جمعان نائب أمين العاصمة أمين عام المجلس المحلي، للاطمئنان على صحته، بعد تعرُّضه لمحاولة اغتيال في العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان، من قِبل

مسلحين. واطمأن الأخ نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، على صحة الأخ أمين جمعان، راجياً المولى عز وجل أن يَمُنَّ عليه بالصّحة والسّلامة، مُديناً في الوقت نفسه هذا العمل الإجرامي الغادر الذي استهدف أحد الكوادر الوطنية والمؤتمرية في العاصمة صنعاء. من جانبه أشاد الأخ خالد جمعان بموقف نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح، الذي سارع للاطمئنان على الأستاذ أمين جمعان بعد علمه بالحادث، مؤكداً أن حالة شقيقه مستقرة وتم نقله للعناية المركزة، بعد إجراء الأطباء العمليات اللازمة له، سائلاً الله أن لا يريه أي مكروه في عزيز عليه.

جديد اب برس

Advertisements

"تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)!

عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !