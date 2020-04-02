شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة سعودية فاتنة الجمال تظهر على شاشة قناة "الإخبارية" وتشعل مواقع التواصل السعودية بعد قيامها بهذا العمل المفاجئ لأول مرة في تاريخ المملكة ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مواقع التواصل بالسعودية جدلا واسعا عقب ظهور امرأة سعودية على شاشة التلفزيون الرسمي للدولة لأول مرة.

وأصبحت المذيعة وئام الدخيل، أول مذيعة سعودية تقدم نشرة الأخبار الرئيسية في تاريخ القناة السعودية الرسمية الأولى.

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• مذيعة سعودية فاتنة الجمال تظهر على شاشة قناة "الإخبارية" وتشعل مواقع التواصل السعودية بعد قيامها بهذا العمل المفاجئ لأول مرة في تاريخ المملكة ..شاهد الصور

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وظهرت “وئام” إلى جانب زميلها عمر النشوان، وهما يقدمان نشرة إخبارية تضمنت أخباراً محلية وتغطيات مباشرة، وذلك بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة للقناة السعودية الأولى.

ولاقت هذه الخطوة ترحيبا من قبل بعض النشطاء المؤيدين للانفتاح الذي تشدة به السعودية .

بينما شن آخرون هجوما عنيفا على “الدخيل” وسخروا منها معتبرين ذلك خرقا لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ. ” حد تعبيرهم ”