شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد ان خانها زوجها مع صديقتها المنقبة ..شاهد كيف انتقمت الزوجه بطريقة لا تخطر على بال أحد ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في واقعة غير معهودة ألقت السلطات الأمنية في بلد عربي، القبض على زوجة قامت بتصوير زوجها مع سيدة أخرى متزوجة أثناء ممارستهما الجنس، من أجل بثه على موقع للأفلام الإباحية يدعى سكس عربي.

وفي التفاصيل التي نشرت تطوراتها وسائل إعلام مغربية، فإن عناصر الدرك الملكي في مركز طماريس بالدار البيضاء، ألقت القبض على أمريكية وزوجها المغربي وامرأة متزوجة، لتصوير أفلامًا إباحية وعرضها على مواقع غير أخلاقية.

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وكان المتهمون ينتجون هذه الأفلام داخل فيلا في المدينةثم تُعرض في مواقع بورنوغرافية عالمية، تبثّها ضمن صنف «سكس عربي» وتحقق بها نسب مشاهدة مرتفعة، حسب تحقيقات السلطات. وقالت صحيفة الصباح المغربية، إن السيدة أمريكية تقوم بتصوير بطلَي أفلامها، وهما زوجها وامرأة مغربية متزوجة، داخل فيلا أعدّت كـ«أستوديو» لهذا الغرض.

وفي الوقت الذي لم تحدد اليومية عدد الأشرطة الجنسية التي صورها المتهمون، باتفاق مسبق بين الزوجين، أفادت بأن الأمريكية، الحاصلة على الإقامة، تتكلف بالتصوير والتوضيب والإخراج فيما يعهد إلى زوجها والمغربية المتزوجة بدور الممثلَين.

المفاجأة في القضية أن زوج السيدة المغربية، شك في زوجته بعد ترددها كثيرا على الفيلا المعنية، وراقبها وأبلغ عنها، ليتم مداهمة الفيلا والقبض عليهم متلبسين.

وعثرت عناصر الدرك الملكي خلال مداهمتها للفيلا على العديد من أشرطة الفيديو الإباحية تُظهر الزوجة المشتكى بها وهي تمارس الجنس مع المتهم في مختلف الأوضاع، لكنها تحرص فيها على تغطية وجهها بواسطة نقاب حتى لا تنكشف هويتها. وأفادت وسائل إعلام مغربية، أن المحكمة قررت أمس ترحيل الأمريكية إلى بلدها واستمرار حبس زوجها والزوجة المغربية.