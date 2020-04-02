شكرا لمتابعة خبر عن ثعبان مرعب يمسك باحد اللصوص بعد اقتحامه المنزل للسرقة..وما فعله الثعبان باللص شيء لا يصدقه العقل ولا يخطر على البال ..شاهد الصور المرعبة ( 3 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ثعبان مرعب يمسك باحد اللصوص بعد اقتحامه المنزل للسرقة..وما فعله الثعبان باللص شيء لا يصدقه العقل ولا يخطر على البال ..شاهد الصور المرعبة ( 3 صور )

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