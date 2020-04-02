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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد اغلاق الصلاة في السجد الحرام وتعليق العمرة والحج..شاهد المعجزة التي حدثت في الكعبة المشرفة وهزت وجدان مليار مسلم في شتى ارجاء العالم

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فلكية نادرة تشهدها الكعبة المشرفة بالتزامن مع منع الصلاة في ساحة الحرم المكي بسبب تفشي فيروس كورنا الجديد



وقال رئيس الجمعية ماجد أبو زاهرة إن سماء مكة المكرمة تشهد الخميس ظاهرة فلكية نادرة الحدوث، حيث سيتعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة عند الساعة 3:19:06 عصراً بالتوقيت المحلي، ويكون الكوكب على ارتفاع 89.58.45 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة، نظراً لحدوثها نهارًا".

وأضاف "في هذا الوقت سيكون ميل كوكب الزهرة مطابقاً لخط عرض مدينة مكة المكرمة، إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم، وعليه فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة" وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

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بعد اغلاق الصلاة في السجد الحرام وتعليق العمرة والحج..شاهد المعجزة التي حدثت في الكعبة المشرفة وهزت وجدان مليار مسلم في شتى ارجاء العالم



بعد اغلاق الصلاة في السجد الحرام وتعليق العمرة والحج..شاهد المعجزة التي حدثت في الكعبة المشرفة وهزت وجدان مليار مسلم في شتى ارجاء العالم

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ويذكر أن جميع حالات تعامد الزهرة تحدث نهارا أثناء وجود الشمس في قمة إشراقها ولا ترصد في الليل ، نظرًا لأن الكوكب يتحرك حول الشمس في مدار يقع داخل فلك الأرض ويظهر دائما قريب من الشمس كما هو الحال مع كوكب عطارد.

ويأتي هذا بالتزامن مع خلو ساحات الحرم المكي الشريف من تواجد المصلين أو المعتمرين خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات السعودية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من الجمعة الماضية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.