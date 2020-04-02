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صنعاء - ياسمين الخيامي - "الصحاف" وزير إعلام صدام حسين السابق يباغت الجميع ويظهر اليوم وسط العاصمة بغدا ويثير رعب العراقيين ويلقي عليهم القنابل الحارقة ( صور صادمة )

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