شكرا لبحثكم عن خبر صرف نصف راتب لجميع الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بدء صرف نصف مرتب لموظفي الدولة تنفيذاً لما التزم به بصرف نصف راتب كل شهرين. Advertisements وأكد وكيل البنك لقطاع العمليات المحلية علي الشماحي في تصريح صحفي بدء تسليم رواتب الموظفين في بعض الجهات تنفيذاَ لتوجيهات رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين وبشكلٍ منتظم. وأشار إلى جاهزية البنك بمختلف فروعه لاستقبال شيكات رواتب الموظفين داعياً مختلف الجهات إلى سرعة استكمال إجراءات قطع الشيكات الخاصة برواتب موظفيها.

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