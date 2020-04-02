الجيش يسيطر على مركز قيادة الحوثيين بهيلان ويتوغل نحو آخر المرتفعات المتحكمة بخطوط الإمداد الرئيسة(تفاصيل)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تخوض القوات الحكومية في الأثناء مواجهات هي الأعنف ضد ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تمكنت ساعات فجر اليوم الخميس من السيطرة على تبة الاريالات الاستراتيجية بقلب جبل هيلان, بعد مواجهات عنيفة ماتزال مستمرة حتى اللحظة يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية سيطرت على غرفة ومركز قيادة ميلشيا الحوثي المتمردة في قلب جبل هيلان الاستراتيجي, وسط انهيار كبير وواسع لصفوف الميلشيا على طول جبهة صرواح. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تواصل توغلها وصولا إلى المرتفعات الأخيرة الهامة والمتحكمة بكافة خطوط إمداد ميلشيا الحوثي المتمردة الرئيسة التي تصل إلى سوق صرواح قادمة من اتجاه المشجح ومناطق صنعاء. Advertisements وبينت المصادر أن ميلشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد من بين تلك الخسائر مقتل قيادات ميدانية عدة وأسر آخرين. وبحسب المصادر يتزامن التقدم مع تغطية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي والمدفعية الثقيلة, تطال معظمها تعزيزات ضخمة لميلشيا الحوثي المتمردة على طول الجبهة. وتتمثل أهمية تحرير سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية في من تأمين مدينة مأرب ومناطق أخرى من الصواريخ والقذائف التي كانت مليشيا الحوثي تستهدف بها الأحياء السكنية من داخل انفاق وكهوف تم حفرها في تلك الجبال المرتفعة. كما سيمكن تحرير هيلان الجيش الوطني من فرض السيطرة الكاملة على مديرية صرواح وتأمين الطريق الرئيسي الرابط بين مارب وصنعاء الذي يمتد من مارب-صرواح- صنعاء- امانة العاصمة مرورا بمديرية خولان، وتأمين الطريق الرئيسي الرابط بين مأرب وصنعاء والجوف مروراً بمديريتي نهم وبني حشيش.

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