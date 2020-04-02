شكرا لبحثكم عن خبر فيروس كورونا يواصل الرحمة بالسجناء في مناطق الشرعية " تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفرجت السلطات بحضرموت أمس الاربعاء عن 200 سجين بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، ضمن التدابير الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا داخل السجون.

وقال أمن محافظة حضرموت، في بيان: "جرى اليوم، الإفراج عن أكثر من 200 سجين بتوجيهات قضائية"، دون تفاصيل أخرى.

وبهذه العملية يرتفع عدد السجناء المفرج عنهم في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، إلى أكثر من 508 سجناء، جميعهم جنائيون، بحسب بيانات رسمية.

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وجرى الإفراج عنهم خلال 9 أيام في محافظات حضرموت، تعز، شبوة، مأرب والمهرة، ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس أيضا.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد السجناء الجنائيين في السجون التابعة للحكومة اليمنية.

وحتى الأربعاء، لم تعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.