شكرا لبحثكم عن خبر شركة تبغ عالمية تبتكر لقاحاً لكورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دخلت الشركة المصنع لسجائر لكي سترايك وكامل، السباق مع باقي الشركات التي تحاول إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستحدث كوفيد – 19، وتأمل في إنتاج 3 ملايين جرعة في الأسبوع خلال شهرين.

وقالت شركة بريتيش أميركان توباكو يوم أمس الثلاثاء، إن شركتها التابعة كنتاكي بيو بروسيسنج أو كنتاكي للمعالجة الحيوية، وجدت لقاحاً من خلال تكنولوجيا متعلقة بنبات التبغ، وتختبره على الحيوانات، قبل الدخول في مرحلة الاختبارات السريرية، لتصبح بذلك واحدة بين 20 شركة ومنظمة عامة في العالم تسابق لإنتاج لقاح للفيروس.

وقالت الشركة إنها استنسخت جزءا من التسلسل الجيني للفيروس، وطورت مضاداً محتملاً له، وهو ما يحفز إنتاج الأجسام المضادة ويعزز جهاز المناعة في الجسم. وجرى إدخال المضاد إلى نبات التبع للتكاثر ببصورة طبيعية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

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"تتسم عملية إنتاج اللقاحات بالتعقيد وتشمل الكثير من التحديات، ولكننا نعتقد أننا قطعنا شوطا كبيرا باستخدام تكنولوجيا نبات التبع"، وفقاً لما قاله ديفد أوريالي، رئيس الأبحاث العلمية في شركة التبغ.

وفي عام 2014، قالت الشركة إنها ستقوم بتطوير لقاح " ZMapp" الذي كان يستخدم للحد من انتشار فيروس إيبولا في غرب إفريقيا.