شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد يطلق تنبيه للمواطنين مما سيحدث خلال الـساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع المركز الوطني للأرصاد تلاشياً تدريجياً لموجة الغبار الواسع الانتشار في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وأشار المركز في نشرته التنبيهية تلقت وكالة الأبناء اليمنية (سبأ) نسخه منها إلى تحسن في مدى الرؤية الافقية وتلاشي تدريجي لموجة الغبار التى تأثرت بها صحاري محافظات حضرموت , مأرب , الجوف وامتدت الى الهضاب الداخلية و المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة , صنعاء ,عمران , البيضاء , اب ,عتق , تعز.

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كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية قد تمتد لتشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها .

ونبه المركز المواطنين في المناطق التي ما تزال متأثرة بالغبار وخاصة سائقي المركبات ومن لديهم أمراض في الجهاز التنفسي، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وحث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها على عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار؛ محذراً الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر و ارتفاع الموج في السواحل الغربية والجنوبية الغربية جراء نشاط الرياح .