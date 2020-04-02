شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. شركة يمنية تبدي استعدادها لتغطية السوق المحلية مجاناً بدواء (كورونا) المصرّح به من قبل (FDA) الأمريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت شركة أدوية يمنية استعدادها لتغطية السوق المحلية والخليجية بأدوية “كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين” التي صرحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA باستخدامها لعلاج كورونا بعد أن أثبتت فعاليتها في علاج الفيروس المستجد. وهما دواءان متوفران في السوق اليمني ويصنعان من قبل شركة – شفاكو للصناعات الدوائية اليمنية. وفي السياق أكد الاستاذ أحمد الشهاري – نائب رئيس الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية – مدير عام شركة شفاكو للصناعات الدوائية، في تصريح خاص لـ “المجلة الطبية” – أن هذه الأدوية تنتجها الشركة منذ تأسيسها قبل 20 عاماً ، وقد أثبتت فاعليتها وكفاءتها، وأوضح أن الدواء ينتشر في السوق الدوائية المحلية تحت الاسم التجاري ” Maquine” وتصنعه شفاكو منذ عقدين من الزمن. وبحسب الشهاري فإن المصانع الوطنية تنتج أهم الأصناف الدوائية المتخصصة بمواجهة الأوبئة منها دواء أنفلونزا الخنازير تحت الاسم التجاري “لافلو” الذي بدأت في إنتاجه في العام 2009. وتعلن شفاكو أنها تسخِّر كل إمكانياتها الفنية والبشرية لصالح وزارة الصحة في مسؤولية إنتاج وتوفير الأدوية وبالمجان بما فيها أدوية علاج وباء الكورونا والذي لم تُسجَّل في بلدنا أي حالة حتى الآن. وأكد أن استخدام الدواء يجب أن يتم وفق إشراف طبي وفِي المراكز المتخصصة ، ووفق بروتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة ، ولا يجب استخدام الأدوية بشكل فردي ومن دون إشراف طبي صارم . وطمأن مدير عام – شفاكو- المجتمع اليمني بوجود كميات جيدة من الدواء وأن الشركة تعمل حالياً على إنتاج المزيد من تلك الأدوية وبأسعار رمزية مقارنة بالأسعار العالمية التي تضاعفت مائة ضعف وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه أبناء هذا البلد. المصدر:المجلة الطبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. شركة يمنية تبدي استعدادها لتغطية السوق المحلية مجاناً بدواء (كورونا) المصرّح به من قبل (FDA) الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.