شكرا لبحثكم عن خبر الملكة الأردنية تنشر صورة خاصة لجلالة الملك وهو بالزي العسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت الملكة رانيا،الاثنين، صورة حديثة لزوجها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، ونجلهما ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، وهما مرتديان الملابس العسكرية.

وكتبت الملكة رانيا مع الصورة، التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "في أمان الله، حب الأردن".

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وأعلن التلفزيون الأردني الرسمي، اليوم الاثنين، عن رابع حالة وفاة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر التلفزيون الأردني الرسمي عبر حسابه على التويتر، بيانا جاء فيه: "تسجيل وفاة رابعة بفيروس كورونا وهي الأولى في مستشفى الملك المؤسس".