اسطورة الكرة اليمنية سعيد دعاله في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - انتقل الى رحمة الله في العاصمة عدن يوم الاربعاء 1ابريل2020م اسطورة الكرة اليمنية ونادي التلال الرياضي سعيد دعاله بعد معاناة طويلة مع المرض.
وتميز دعاله بمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات الرياضية في اليمن والصومال ومصر والامارات العربية المتحدة.
واقيمت الصلاة لى جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر في جامع الاحسان بكريتر، ووارى الثرى في مقبرة القطيع في المدينة نفسها.
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