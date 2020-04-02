شكرا لبحثكم عن خبر بعد 60 سنة على الثورة : ظهور الإمام أحمد في باب اليمن لاول مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استفز صور متداولة لاحد المتحوثين بصنعاء الخاضعة لسيطرة الميلشيا وهو يرفع صورة للأمام ” أحمد حميد الدين ” أخر أئمة الحكم الامامي البائد في قلب العاصمة وتحديدا في منطقة ” باب اليمن “. وبحسب ناشطون فإن الشاب المتحوث يدعي “وائل شمس الدين” ينتمي لأحد العائلات الهاشمية بصنعاء وانشأ ناشطون هاشميون مجموعة في شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” تحمل أسم ” الإمام أحمد حميد الدين ” باعتباره احد أبرز المفكرين الاسلاميين الذين اثروا العالم الاسلامي . Advertisements واطاحت ثورة 26 سبتمبر المجيدة في العام 1962م بحكم الأئمة في اليمن ليبدا النظام الجمهوري الذي يواجه ومنذ العام 2014م مؤامرة لاسقاطه واعادة الإمامية الى اليمن من خلال فرض السيطرة القسري للحوثيين على اليمن .

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