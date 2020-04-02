شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: مقيم يمني في السعودية يردد الصرخة الحوثية امام مواطن امريكي وهكذا كانت نهايته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله عامل يمني بمحطة وقود في الجبيل وهو يتبادل الحديث مع مقيم أمريكي ثم ردد عبارة “الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل”.

ونشر مقيم أمريكي مقطع فيديو بث مباشر أثناء تواجده بمحطة الوقود لتعبئة سيارته بكمية من البنزين وتبادل أطراف الحديث مع عامل في المحطة أخبره أنه يمني الجنسية. وفاجأ العامل المقيم الأمريكي بترديد كلمات شعار الحوثي “الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل”.

وأثار الفيديو حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن رفضهم لتصرف العامل.

وعلق مغرد قائلا: ” الرجل الأمريكي يعمل في بلدنا في أمن وأمان و هذي العبارات و التصرفات لا نقبلها في بلدنا”.

وأضاف مغرد: “الموت لأمريكا في بيتهم مو عندنا هذا الأمريكي بشرع الله يسمى معاهد في أرضنا يعني حمايته واجب شرعي قبل مايكون وطني لأننا عاهدناه على الأمن والأمان في أرضنا اليماني هذا لازم يحاسب ويعرف حدوده في هذا البلد أو يرجع بلده ويردد هناك الموت لأمريكا”.

[email protected]_POWER0

موظف من الجنسية #الامريكية في الجبيل

توقف عند محطة البنزين لتعبئة سيارته

العامل الي بالمحطة عندما علم انه أمريكي

ردد صرخة #الحوثيين الشهيرة:

الموت لأمريكا الموت لاسرائيل

اتمنى ان يتم القبض عليه و استجوابه@kamnapp

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[فيديو مُضمّن]

٢٬٣١٣

١٢:٥٩ ص - ٢٩ مارس ٢٠٢٠

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر٣٬٩٠٧ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

[email protected]_POWER0

موظف من الجنسية #الامريكية في الجبيل

توقف عند محطة البنزين لتعبئة سيارته

العامل الي بالمحطة عندما علم انه أمريكي

ردد صرخة #الحوثيين الشهيرة:

الموت لأمريكا الموت لاسرائيل

اتمنى ان يتم القبض عليه و استجوابه@kamnapp

[فيديو مُضمّن]

٢٬٣١٣

١٢:٥٩ ص - ٢٩ مارس ٢٠٢٠

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر