شكرا لبحثكم عن خبر في زومن كورونا : شاب اردني سمح له يخرج لشراء الخبز فتزوج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت قصة شاب أردني موجة تفاعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد الشاب طه الشمالي، إن ابنه ذهب ليشتري الخبز، بعد سماح الحكومة بالخروج المؤقت في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح أن المفاجأة كانت هي عودة ابنه ومعه عروسه، وهو ما شكّل مفاجأة لهم.

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وقال في حديث مع إذاعة “حياة إف إم”، إن موعد عرس ابنه كان الثالث من نيسان/ أبريل المقبل، وكانت العائلة دفعت كافة تكاليف العرس، من مهر، وإيجارات القاعة، وبدلة العروس، وصالون التجميل، وغير ذلك، إلا أن تداعيات كورونا أجبرتهم على تأجيل العرس لما بعد عيد الفطر.

وتابع بأن العروس تكون ابنة شقيقته، ومنزلها لا يبعد سوى مسافة 150 مترا عنهم، وهو ما دفع ابنه لجلبها إلى عش الزوجية، بعيدا عن أي احتفال جماعي.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أقر، الخميس، بيان الدفاع رقم 3، فارضا مزيدا من الإجراءات الحازمة تجاه جميع من يخرق حظر التجول.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 212 حالة، مع تسجيل حالتي تعاف من المرض.