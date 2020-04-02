شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. أميرات دولة خليجية خرجن لخدمة الشعب في المطابخ التطوعية رغم انتشار كورونا في بلادهن(شاهد) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أميرات الكويت يعملن مع الهلال الاحمر الكويتي في المطابخ التطوعية لخدمة الشعب ومواجهة كورونا. وأظهر الفيديو الشيخة عبير الصباح ابنة وزير الداخلية الكويتي السابق وهي تقوم بحمل الأغذية بهدف توزيعها على المواطنين. Advertisements وقالت عبير الصباح في الفيديو الذي رصده بوابتي إنها لاتخشى كورونا ابدا.

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