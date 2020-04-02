غرفة عمليات الإرتباط تكشف حصيلة الخروقات لقوى العدوان في مارس المنصرم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



سجلت غرفة عمليات ضباط اﻹرتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة ٤٤٢٨ خرقا لقوى العدوان في المحافظة خلال شهر مارس المنصرم، منها ٢٠٨ اعتداء على رقابة كيلو١٦ و سيتي ماكس والمنظر والصالح والخامري ضمن حصيلة الخروقات .

وأوضح مصدر في غرفة الإرتباط أن ٣٠ طائرة حربية تم رصد تحليقها في أجواء مديرية الصليف وشارعي صنعاء والخمسين ومدينة الجاح والدريهمي المحاصرة والفازة وحيس ومدينة الشعب ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر ضمن حصيلة خروقات قوى العدوان على الحديدة خلال شهر مارس المنصرم

كما شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي ١٣ غارة جوية استهدفت جزيرة كمران ومدينة الشعب والجاح والدريهمي المحاصرة ومدينة الصليف.

بالإضافة الى 10 غارات لطائرات بلا طيار على مدينة الدريهمي المحاصرة .

المصدر في غرفة عمليات الإرتباط اشار كذلك الى تحليق ١٠٤ طائرة تجسسية في أجواء مدينة الجاح وحيس والفازة والدريهمي المحاصرة ومدينة الشعب والتحيتا وشارعي صنعاء والخمسين ومنطقتي كيلو١٦ والمنظر .

وقامت قوى العدوان خلال الشهر الماضي باستحداث 60 تحصين قتالي جديد في التحيتا وشارعي صنعاء والخمسين ومنطقة كيلو١٦ ومدينة الجاح .

وسجلت غرفة عمليات الإرتباط 1054خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 4105 صاروخ وقذيفة و2866 خرقاً بالاعيرة النارية المختلفة على مناطق سكنية وقرى اهلة بالسكان وبعض المنشأت الحيوية بالمحافظة.