شاهد : ماذا يحدث في السعودية : حظر التجول الكامل .. يتصدر تويتر بعد تدهور الأوضاع في المملكة

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عدن - ياسمين التهامي - واقعة صادمة تهز إحدى دول الخليج : ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية .. خليحي يتحرش بـ "قاصر" على الملأ (فيديو صادم) شاهد بالفيديو : هيفا وهبي، نجوى كرم, حليمة بولند, غادة عبد الرازق,أروى، حنان الخضر وأحلام .. قبل وبعد مثل المستحيل بلا مكياج هــام وفي غاية الخطيورة : الأمر خرج عن السيطرة.. السعودية تسجل أعلى معدل وفيات منذ تفشي فيروس كورونا عاجل : إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

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