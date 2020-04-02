شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة امريكية"تنقل بيان تحذير من سفير بلدها عن : كورونا "قنبلة موقوتة" في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة امريكية"تنقل بيان تحذير من سفير بلدها عن : كورونا "قنبلة موقوتة" في اليمن

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! السفير الأمريكي الأسبق لدى البحرين، ادم ايريل، انتشار فيروس كورونا في اليمن بالقنبلة الموقوتة. وقال ايريل في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "إن كنتم تعتقدون أن نيويورك ليها مشكلة، انتظروا فقط حتى يضرب كوفيد (فيروس كورونا الجديد) الملايين من النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان والعراق واليمن وكينيا وغزة.." وتابع السفير الأسبق في التغريدة ذاتها واصفا تلك الدول والمناطق بأكثر المناطق "كثافة سكانية على الأرض والتباعد الاجتماعي مستحيل وتعاني من فشل بجهود التعقيم والرعاية الصحية بأدنى مستويات.. قنبلة موقوتة". تغريدة ايرل جاءت في تعليق على تغريدة من للجنة الصليب الأحمر في نيويورك، والتي قالت فيها: "الانتصار على الجائحة يكمن فقط عندما تجتمع الدول والوسائل والموارد معا لاحتواء ومحاربة انتشار الفيروس.. هذا هو الطريق الوحيدة قدما".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة امريكية"تنقل بيان تحذير من سفير بلدها عن : كورونا "قنبلة موقوتة" في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.