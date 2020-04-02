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عدن - ياسمين التهامي - فيديو.. حوثي حاول خداع قوات الجيش و"عمل نفسه ميت" (شاهد)!

تداول ناشطون مقطع فيديو لعنصر حوثي حاول خداع قوات الجيش الوطني في صنعاء وإيهامها بأنه ميت.

وظهر في الفيديو الذي اطلع عليه (أحداث نت)، قوات الجيش الوطني وهي توقظ العنصر الحوثي بعد محاولته خداعها، وذلك في جبهة هيلان غرب محافظة مارب.

واحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهة هيلان، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بمليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا عملية عسكرية نوعية تمكنوا خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، والتي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.

جديد اب برس

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وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيات، وتمكنت من تدمير 3 عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.

تداول ناشطون مقطع فيديو لعنصر حوثي حاول خداع قوات الجيش الوطني في صنعاء وإيهامها بأنه ميت. وظهر في الفيديو الذي اطلع عليه (أحداث نت)، قوات الجيش الوطني وهي توقظ العنصر الحوثي بعد محاولته خداعها، وذلك في جبهة هيلان غرب محافظة مارب. واحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، أمس الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهة هيلان، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بمليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا عملية عسكرية نوعية تمكنوا خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، والتي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية. وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيات، وتمكنت من تدمير 3 عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.