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عدن - ياسمين التهامي - دراسة تحذيرية للأشخاص في منتصف العمر من جائحة Covid-19!

في حين يواجه كبار السن الخطر الأكبر من عدوى فيروس كورونا، فإن المرضى في الخمسينات من العمر قد يكونون أيضا متأثرين بشكل كبير، وفقا لدراسة حديثة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت حالات الإصابة العالمية بالفيروس، إلى 800 ألف حالة.

وتعد الدراسة التي أجراها المتخصصون من بريطانيا مثابة تحقيق شامل في حالات الوفاة والاستشفاء، التي أبلغت عنها اللجان الصحية الوطنية والإقليمية في الصين.

ومن بين أمور أخرى، قدر العلماء “الوقت بين ظهور الأعراض والنتيجة (الوفاة أو الخروج من المستشفى)”، باستخدام بيانات الحالة الفردية.

وبتمويل من مجلس البحوث الطبية في المملكة المتحدة، قالت الدراسة التي نُشرت في مجلة “لانسيت”، إن أكثر من 8٪ من الأشخاص في الخمسينيات من العمر يحتاجون إلى علاج في المستشفى.

ومع ذلك، أظهرت أيضا أن المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، ما زالوا يمثلون أعلى فئة من المخاطر حيث يحتاج 18٪ منهم إلى العلاج في المستشفى بعد الإصابة بالمرض.

وكان الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10-19 عاما، الأقل تعرضا لفئة الخطر، حيث تم إدخال 0.04٪ فقط في المستشفى.

وقال البروفيسور أزرا غاني، المعد المشارك في الدراسة، إن التقديرات يمكن تطبيقها بشكل أساسي “على أي بلد” لاتخاذ قرارات بشأن كيفية معالجة Covid-19. “وقد تكون هناك حالات بعيدة تحصل على الكثير من اهتمام وسائل الإعلام، ولكن تحليلنا يظهر بوضوح شديد أنه في سن الخمسين وما فوق، يكون العلاج في المستشفى أكثر احتمالا من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، ومن المرجح أن تكون نسبة أكبر من الحالات مميتة”.

وتستند نتائج الدراسة إلى تحليل 70117 حالة مؤكدة مختبريا ومُشخصة سريريا في الصين (حتى 8 فبراير)، بالإضافة إلى 689 حالة إيجابية لأشخاص تم إجلاؤهم من ووهان، مركز تفشي المرض، على رحلات العودة إلى الوطن (اعتبارا من 25 فبراير).

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وأظهرت أحدث الأرقام المتاحة من منظمة الصحة العالمية، أن الفيروس قتل 33673 شخصا من أصل 719700 حالة إصابة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، فإن الأرقام أكثر قتامة حيث تضم الآن أكثر من 800 ألف شخص متضرر من Covid-19 القاتل.

وهذا يضع معدل الوفيات لجميع حالات فيروس كورونا المؤكدة عند نحو 4٪، ولكن الخبراء شددوا على أنه بسبب عدم وجود اختبارات واسعة النطاق، من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى وتعافوا منها.

وفي الوقت نفسه، تستمر حالات ظهور جيل الشباب المتأثر بشكل متزايد بفيروس كورونا في الظهور. وأفادت بلجيكا يوم الثلاثاء أن طفلة تبلغ من العمر 12 عاما توفيت بسبب المرض المميت، في حين دقت سلطات موسكو ناقوس الخطر بشأن نسبة حالات Covid-19 الخطيرة بين الشباب أيضا. وذكروا أن 40% من المرضى الذين يخضعون لنظام تهوية الرئة الاصطناعي هم دون سن الأربعين.

جديد اب برس

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