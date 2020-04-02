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عدن - ياسمين التهامي - "أمطار الخير ان شاءالله" الارصادتحدد اماكن سقوط امطار شديدة على هذه المناطق !

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات، والتي تمتد لتشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة. جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! وأشار في نشرته التنبيهية الصادرة اليوم الأربعاء، إلى تحسن تدريجي في مدى الرؤية الأفقية لموجة الغبار الواسعة الانتشار، و التي تأثرت بها صحاري محافظات (حضرموت، مأرب، الجوف)، وامتد تأثيرها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية و مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شبوة، إب، تعز).

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في الأودية خشية تدفق السيول إثر توقعاته بهطول الأمطار على تلك المناطق ونبه الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في السواحل الغربية والجنوبية الغربية بسبب نشاط الرياح.

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