شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي في اول ظهور تلفزيوني لها قبل عشرين سنة .. شاهدو هذا الفيديو الذي سيفاجئكم ويصدمكم كثيرا !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اثناء مشاركتها في أغنية "ياقصص" للفنانة جوليا بطرس .

الفيديو الذي يعود تاريخه إلى عام 1995م تظهر فيه الفنانة هيفاء وهبي وهي تؤدي دور "الكومبارس" في اغنية الفنانة ليلى بطرس ، وذلك قبل أن تشق طريقها إلى عالم الشهرة .

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وتمكنت هيفاء وهبي ان تؤدي الدور كما هو مطلوب منها ، تظهر بالفيديو وهي تتمايل خلف الفنانة ليلى بطرس وتُتمتم بكلمات الأغنية .

يذكر ان هيفاء وهبي اشتهرت في بداية الالفينيات وذلك بعد ظهورها في برنامج "هالة شو" الذي كانت تقدمة هالة سرحان ، واشتهرت في تلك الحلقة من خلال اغنيتها "وحدي " ونالت استحسان الشارع العربي ، وشقت بعدها طريقها في عالم الغناء .