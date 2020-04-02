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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..المجنون ترامب يباغت العالم ويضرب كوريا الشمالية بصاروخ مرعب دمر 100 منزل في غمضة عين..ومخاوف من فناء البشرية لان مجنون كوريا لن يسكت

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير..المجنون ترامب يباغت العالم ويضرب كوريا الشمالية بصاروخ مرعب دمر 100 منزل في غمضة عين..ومخاوف من فناء البشرية لان مجنون كوريا لن يسكت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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