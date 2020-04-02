شرطة تعز: هدم المنزل في شارع الأربعين جاء "تنفيذا لأوامر القضاء"

قالت شرطة تعز، إن قوات الأمن قامت بواجباتها القانونية بتنفيذ الأوامر القضائية التي قضت بهدم بناء منزل تابع لإمرأة في شارع الأربعين، غرب المحافظة.



وأشار بيان لإدارة التوجية والعلاقات بالشرطة نشر على صفحتها في "الفيس بوك"، إلى أنها "تابعت تداعيات تنفيذ حملة أمنية لأمر قضائي بهدم بناء في شارع الأربعين أمس الأول الثلاثاء".

وأوضح البيان، أن "الحملة نزلت إلى الموقع المشار إليه تنفيذًا لأمر قضائي في قضية منظورة لدى القضاء، ونفذت الأمر بحضور المدعي والمدعى عليه، بناءً على مذكرة من رئيس محكمة غرب تعز موقعة من أمين سر المحكمة، ورئيس المحكمة، موجهة لمدير عام الشرطة، بطلب تكليف من يراه لتنفيذ أمر الإزالة، كونها سلطة تنفيذية لأوامر القضاء".

وأكد البيان أن الإجراءات التي اتخذتها في إزالتها للمنزل، تنفيذا لواجباتها القانونية بتطبيق أوامر القضاء، وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشرطة.

وكان شرطة تعز قد قامت بهدم منزل امرأة في تعز، ما أثار استياء واسعا وغضبا شعبيا كبيرا. حيث طالب ناشطون بتعويض المرأة، وبناء منزل بديلا لها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجريمة. حسب وصفهم.

