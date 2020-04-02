تعز: تدشين حملة رش وتعقيم للمرافق الحكومية ووسائل النقل بمدينة التربة

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية الشمايتين (جنوبي تعز) حملة رش وتعقيم للمرافق الحكومية ووسائل النقل العامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا.

وقال مدير مكتب الصحة بمديرية الشمايتين د. محمد سلطان المذحجي لـ"يمن شباب نت":إن "حملة الرش للمرافق الحكومية ووسائل النقل، تأتي ضمن سلسلة إجراءات احترازية كان قد أتخذها المكتب لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا".

وأوضح أن المكتب كان قد نفذ مطلع الأسبوع الحالي حملة رش وتعقيم شملت المرافق والمراكز الصحية في المديرية إلى جانب رش وتعقيم سجن الشبكة في مدينة التربة -مركز المديرية- وتوفير المنظفات والمعقمات التي يحتاجها السجن.

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وأضاف، أن المكتب وبالرغم من شحة الإمكانيات المتوفرة لديه إلا انه قد شكل فريقاً صحياً للكشف عن درجة حرارة القادمين إلى محافظة تعز عبر المنفذ الرئيسي للمحافظة في رأس نقيل هيجة العبد.

وأشار إلى أن الفريق يعمل منذ أسبوع بجهاز وحيد، والذي لا يفي بعملية الفحص في أهم منفذ للمحافظة ولا بحجم الخطر الذي يشكله الوباء.

وكانت لجنة الطوارئ بالمحافظة، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من تفشي فيروس كورونا.

