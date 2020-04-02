اخبار الخليج / اخبار اليمن

أمريكا: عدم استقرار لا يفيد إلا إيران

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا: عدم استقرار لا يفيد إلا إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: عدم استقرار لا يفيد إلا إيران

الخميس 2 أبريل 2020

أمريكا: عدم استقرار لا يفيد إلا إيران

الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الأربعاء، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.

Advertisements

 

واتفق وزيرا الخارجية على أن اليمن غير المستقر لا يفيد إلا النظام الإيراني، وأعرب الوزير الأمريكي، عن دعم بلاده للمملكة في مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

 

وتواصل إيران، تصعيد مليشيا الحوثي في اليمن، ضد المملكة العربية ، رغم دعوة الهدنة الأممية لمواجهة خطر تفشي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: عدم استقرار لا يفيد إلا إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا