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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا: عدم استقرار لا يفيد إلا إيران

الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الأربعاء، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.

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واتفق وزيرا الخارجية على أن اليمن غير المستقر لا يفيد إلا النظام الإيراني، وأعرب الوزير الأمريكي، عن دعم بلاده للمملكة في مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وتواصل إيران، تصعيد مليشيا الحوثي في اليمن، ضد المملكة العربية السعودية، رغم دعوة الهدنة الأممية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.