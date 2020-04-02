شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملات لتعقيم المكلا من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملات لتعقيم المكلا من كورونا الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365 استكملت حملة الرش الوقائي من انتشار فيروس كورونا في المكلا، أعمال الرش التعقيمية في مستشفى المكلا للأمومة والطفولة.

Advertisements واستهدفت حملة صندوق النظافة بساحل حضرموت بالتنسيق مع البرنامج السعودي للتنمية والإعمار، حافلات نقل الركاب في الشوارع الرئيسية بالمدينة. وتتواصل الحملة خلال الأيام المقبلة، باستهداف مختلف المواقع ذات الأولوية والأكثر ازدحاما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملات لتعقيم المكلا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.