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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بسلاح مضاد الطائرات الحوثي تقصف التحيتا الخميس 2 أبريل 2020 الخليج 365

قصفت مليشيا الحوثي الأرهابية، أحياء سكنية في التحيتا بمحافظة الحديدة، بسلاح مضاد للطائرات عيار 23، واخترقت الطلقات النارية جدران منازل المواطنين مسببة أضرارا بالغة بالإضافة إلى حالة من الخوف للأطفال والنساء.

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