شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : محافظ الجوف العكيمي يكشف حقيقة انسحاب العميد رداد الهاشمي من معسكر اللبنات وتسليمه للحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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