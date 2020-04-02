شكرا لقرائتكم خبر عن "وردنا" فيديو لم تشاهده من قبل لمعارك الحديدة من الجو ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "وردنا" فيديو لم تشاهده من قبل لمعارك الحديدة من الجو !

جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! القوات المشتركة في الساحل الغربي عملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. وأظهر التوثيق الجوي عملية استهداف المتسللين من مدفعية اللواء الثالث مشاة التي حققت إصابات مركزة لعناصر الحوثيين وسقط منهم عدد من القتلى علاوةً على تدمير سيارة وسلاح من عتاد المليشيات. وبحسب مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة، لقي عدد من المتسللين مصرعهم وهم على دراجاتهم النارية يحاولون التقدم نحو مواقع القوات المشتركة، فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي. ويظهر التصوير جثث المتسللين ودراجاتهم، وجثة رامي المدفعية الحوثي بجوار النفق في الدريهمي كما يظهر عملية استهداف السيارة التي كانت في أحد المخازن الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "وردنا" فيديو لم تشاهده من قبل لمعارك الحديدة من الجو ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.