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عدن - ياسمين التهامي - كيف ردت القبائل بمأرب على المتربصين والواهمين بسقوط المحافظة.. حشد قبلي مرعب ورسائل حاسمة «البوم صور

حتشد مئات المقاتلين من قبيلة " آل صيّاد/ مراد" امس الثلاثاء في عرض عسكري بمنطقة "ونب" التابعة لمديرية الجوبة، جنوبي مأرب، وأعلنوا استعدادهم لإسناد قوات الجيش في معاركه ضد الحوثيين. ورفعت الحشود لافتات تؤكد وقوفهم إلى جانب الدولة، ودعمهم الكامل لقوات الجيش ضمن تشكيلات قوات الاسناد الشعبي. من جانبه قال الشيخ "عبدالحق بن علي القبلي" أحد مشايخ القبيلة في تصريح للصحفيين، إن هذه الاستعدادات تأتي تأكيداً لدور القبيلة المستمر في الدفاع عن مارب واستعادة مؤسسات الدولة منذ بدء الانقلاب الحوثي. وأشار إلى أن هذا الاحتشاد يهدف إلى إنشاء قوة إسناد قبلية تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ تتعرض له مناطق مأرب، وإسناد جهود الجيش الوطني في دحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة. ويقول مراقبون لمأرب برس ان هذا الحشد القبلي والعرض العسكري يحملان رسائل مهمة لأطراف عدة منها تلك المتربصة بمأرب. كما يوجه-بحسب المراقبين- رسالة قوية ومرعبة للحوثيين الذين يدركون قوة تلك القبائل والمطارح، وكيف انها كسرت شوكتهم منذ بداية انقلابهم جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

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