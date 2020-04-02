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عدن - ياسمين التهامي - كيف ردت القبائل بمأرب على المتربصين والواهمين بسقوط المحافظة.. حشد قبلي مرعب ورسائل حاسمة «البوم صور
جديد اب برس
"تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)!
عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !
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