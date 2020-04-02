شكرا لقرائتكم خبر عن من هذه المحافظة...فتاة عذراء قال الاطباء انها حامل فجن جنون اهلها وقرروا قتلها للتخلص من العار...لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب..."شاهد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من هذه المحافظة...فتاة عذراء قال الاطباء انها حامل فجن جنون اهلها وقرروا قتلها للتخلص من العار...لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب..."شاهد"

نشر فؤاد أحمد السميعي قصة فتاة في محافظة إب اسعفت إحدى الفتيات إلى مركز طبى بمدينة شبان - إب للمعاينه. موضحا أنه بعد الكشف والفحص المختبرى اصيبت الفتاة واسرتها بالصدمة الشديدة حينما أبلغتهم الطبيبة المعالجة ان تقرير الفحص المختبرى يؤكد ان الفتاة حامل ! جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! مضيفا ان الخبر نزل على اسرتها كالصاعقة لتثير ثورة كافة أفراد اسرة الفتاة وبدأ الجميع بممارسة اشد أنواع العنف اﻷسرى ضد الفتاة التى ماتزال عذراء !! وبعد الضرب المبرح قاموا بطعنها لمحاولة قتلها ولتطهير اسرتهم من عارها.. عندئذ تدخل زوج شقيقتها بقوة ومنعهم من قتلها واقنعهم بفحصها فى عدة مشافى خاصة وعامة فى مدينة إب وبعد الفحوصات إتضحت نتيجة تلك المشافى ان الفتاة ماتزال عذراء وليست حامل !!

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كانت هذه تفاصيل خبر من هذه المحافظة...فتاة عذراء قال الاطباء انها حامل فجن جنون اهلها وقرروا قتلها للتخلص من العار...لكن حدث امر صاعق ومباغت قلب الامور رأسا على عقب..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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