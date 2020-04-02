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عدن - ياسمين التهامي - بالصور.. جومانة بوعيد تستقبل توأمها الأول في عمر الخمسين

وضعت الإعلامية اللبنانية جومانة بوعيد، توأمها الأول على الرغم من تخطيها عمر الخمسين؛ ليشاركها جمهورها فرحتها بطفليها.

وقالت جومانة بوعيد، عبر حسابها على إنستجرام: " ملائكتنا كلوي ومالك نورتوا حياتنا، شكرا يا رب، وشكرا لمستشفى KMC لدعمكم ودعم فريقكم الطبي كاملا، الذي اعتنى بطفلينا، فخورة بهذا القطاع الطبي اللبناني" .

ومن الجدير بالذكر، أن جومانة تزوجت عام 2013 من رجل الأعمال اللبناني سايد فنيانوس، حيث ابتعدت عن الإعلام وتقديم البرامج منذ ذلك الوقت، إلا أنه تم استضافتها في برنامج "منا وجر" على قناة "إم تي في" اللبنانية مؤخرا، وتحدثت عن حملها آنذاك كاشفة أنها تنتظر توأما ذكرا وأنثى.

جديد اب برس

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وتعد جومانة بوعيد من مواليد 21 فبراير 1970، حيث بدأت نشاطها الإعلامي في التسعينات من القرن الماضي، حيث قدمت عدة برامج عبر أكبر القنوات العربية، أبرزها ART و وروتانا.