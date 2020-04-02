شكرا لقرائتكم خبر عن "عاجل شاهد" وفاة أول رئيس وزراء دولة عربية بـ"بكورونا"! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "عاجل شاهد" وفاة أول رئيس وزراء دولة عربية بـ"بكورونا"!

توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، نور حسن حسين عدي، الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدي.

وقال عدي، في بيان، إن والده (83 عاما) توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع الأخيرة

جديد اب برس

Advertisements

"تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)!

عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

بدوره، أكد السيناتور إلياس علي حسن، نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق.

وقالت عائلة عدي، إن الأخير سيوارى الثرى في بريطانيا، وفق مراسم الدفن الإسلامية التقليدية.

وشغل عدي، منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا.* وكالات