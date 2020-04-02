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عدن - ياسمين التهامي - "الجهل واخطاء الفحوصات المخبرية" يتسببان بدم الكثير من الابرياء ومن حض هذة الفتاة اونقذت باللحظات الاخيرة بعد الطعن والظرب المبرح في محافظة إب البطلة تفاصيل!

افاد شھود عیان من محافظة إب أن فتاة أسعفت إلى احدى المراكز الطبیة بمدینة

شبان-إب للمعاینھ ، وبعد الكشف والفحص المختبرى اصیبت الفتاة واسرتھا بالصدمة

الشدیدة حینما أبلغتھم الطبیبة المعالجة ان تقریر الفحص المختبرى یؤكد ان الفتاة حامل

واثار تقریر الفحص المختبریة ثورة لافراد اسرة الفتاة وبدأ الجمیع بممارسة اشد أنواع

العنف الأسرى ضد الفتاة.

وقال شھود العیان أنھ بعد الضرب المبرح قاموا بطعنھا لمحاولة قتلھا ولتطھیر اسرتھم

من عارھا حسب وصفھم.

واكد شاھد عیان أنھ لولا تدخل زوج شقیقتھا وبرجاحة عقل منھ لكانت الفتاة في عداد

الموتى .

وقال شاھد عیان أن زوج الشقیقة للفتاة تدخل بقوة ومنعھم من قتلھا واقنعھم بفحصھا

فى عدة مستشفیات ومختبرات أخرى خاصة فى مدینة إب وبعد الفحوصات إتضحت

نتیجة تلك المشافى ان الفتاة ماتزال عذراء ولیست حامل .

وطالب ناشطون الجھات المختصة بإغلاق المختبر الذي قام بھذا الخطاء الفادح الذي

كاد یودي بحیاة الفتاة . جديد اب برس Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين !

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