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عدن - ياسمين التهامي - "ثلاث مهن" الصحة السعودية تحذر وتقول أنها تنقل عدوى فيروس كورونا “صورة“!

حذرت وزارة الصحة السعودیة الیوم من مھن قالت أنھا تنقل العدوى بفیروس

كورونا.

وقالت الوزارة في حسابھا على تویتر أن ھناك مھن قد تساھم في سرعة انتشار العدوى

بفیروس كورونا المستجد وحذرت المواطنین من التعامل مع أصحاب ھذه المھن لمنع

انتشار العدوى.

وحذرت الوزارة من الحلاقین والكوافیر ومندوبي التوصیل غیر الرسمیین والمعلم

الخصوصي.



وأوضحت الوزارة تحذیرھا ھذا بقولھا أن الحلاق یكرر استخدام أدوات الحلاقة بین

عدة أشخاص فیما مندوب التوصیل غیر الرسمي لا یطبق إجراءات السلامة والوقایة

كما أن المعلم الخاص یختلط بالكثیر من الأشخاص والبیوت خلال عملھ.

وأعلنت الوزارة الیوم تسجیل 110 حالات إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد

وبھذا یرتفع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد داخل المملكة إلى 1563 حالة

إصابة.

كما أعلنت عن تسجیل حالتي وفاة لأجانب مقیمین في المدینة المنورة ویصل إجمالي

عدد الوفیات بفیروس كورونا المستجد إلى 10 حالات وفاة.

جديد اب برس

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